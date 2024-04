Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca in urma discuției cu liderul PNL Nicolae Ciuca au convenit ca primarul sectorului 3, Robert Negoița, care s-a oferit sa candideze la Capitala daca se retrage Catalin Cirstoiu, va fi susținut in continuare doar pentru primaria de sector.

- Actualul primar al Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, se arata dispus sa intre in cursa pentru Primaria Generala. Asta in cazul in care medicul Catalin Cirstoiu nu va mai fi candidatul coaliției PSD-PNL, știut fiind faptul ca se vehiculeaza o posibila retragere a candidaturii medicului. Edilul…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, spune ca va accepta sa fie candidatul la Primaria Capitalei din partea coalitiei PSD-PNL in cazul in care medicul Catalin Cirstoiu se va retrage din cursa. „Nu pot sa va confirm, doar ca este un moment foarte important. Bucurestiul este capitala tarii, in ultimii…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat joi ca va accepta sa fie candidatul la Primaria Capitalei din partea coalitiei PSD-PNL daca "partidul o va cere", in cazul in care medicul Catalin Cirstoiu isi va retrage candidatura.

- E saptamana puiului vopsit. Dar și a infirmarii promisiunilor guvernamentale pe direcția unei reforme a aparatului de Stat. Ni se flutura pe la nas investiții emoționante. Fiindca e nevoie sa traim cu iluzia ca Țara e pe drumul cel bun. Regasim, astfel, adevarul discrepanței dintre realitate și ficțiune.…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, și-a lansat, joi, candidatura oficiala pentru un nou mandat, in cadrul unui eveniment la care au venit sa-l susțina președinții coaliției, Marcel Ciolacu (PSD, Nicolae Ciuca (PNL), precum și candidatul lor comun la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu.

- ”O sa vedem la vot, binenteles. Mai avem mai bine de 10 saptamani de campanie preelectorala si electorala, oamenii au timp sa se informeze despre fiecare dintre candidati. Raman optimist”, a spus primarul Capitalei.Despre candidatul PSD, medicul Catalin Cirstoiu, primarul a afirmat ca nu este analist.”Eu…

- Cristian Popescu Piedone ar caștiga alegerile pentru Primaria Capitalei, iar Nicușor Dan se va pe 2, la foarte mare distanța. Candidatul PSD-PNL ar obține puțin voturi. Potrivit unui sondaj de opinie comandat de Digi24 și realizat de Avangarde , in cazul in care alegerile pentru Primaria Capitalei ar…