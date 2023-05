Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Fondului de Mediu a inceput vineri inregistrarea cererilor la nivel național, iar bugetul estimat ajunge pentru casarea a 100.000 de mașini mai vechi de 15 ani. Suma totala pusa la dispoziție este de 240 milioane de lei. Proprietarii nu sunt obligați sa cumpere o mașina noua iar programul…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita oficiala in Brazilia, va fi primit marți de președintele Luiz Inácio Lula da Silva, iar miercuri va avea intrevederi cu viceguvernatorul statului Rio de Janeiro, Thiago Pampolha Goncalves, și cu viceprimarul orașului Rio de Janeiro, Nilton Caldeira.Klaus…

- Documentul este valabil 12 luni Primaria Constanta a oferit un raspuns negativ pentru Continental Hotels SA, care a facut cerere de eliberare a unui certificate de urbanism pentru o investitie la hotelul Continental Forum din vecinatatea plajei Modern, din Constanta. Conform CU 1043 din data de 4 aprilie…

- Fotbalul american a indeplinit penultima conditie necesara inainte de a intra in programul Jocurilor Olimpice, dupa ce a primit, miercuri, aprobarea din partea Comitetului executiv al CIO, transmite Reuters.Federatia internationala de fotbal american (IFAF) asteapta acum validarea deciziei de catre…

- Peste 1 000 de sportivi din 30 de țari vor participa in perioada 9-18 iunie 2023, la Centrul MoldExpo din Capitala la cea de-a 32-a ediție a Campionatul European de Armwrestling și cea de-a 24 ediție a Campionatului European de Para Armwrestling.

- Un activist din Buzau, cu 100.000 de urmaritori pe Youtube, a fost implicat intr-un circ enorm la Cluj-Napoca, pe tema salubrizarii din comunitatea de romi de la Pata Rat și a faptului ca oamenii traiesc in condiții insalubre.Nițu Robert Gabriel a filmat la Pata Rat și a trimis petiții la Poliție, Primarie…

- Programul de Sterilizare Gratuita pentru caini și pisici se va derula in BOȚEȘTI, jud. Argeș, in perioada 25 ianuarie – 17 februarie, programul fiind 11.00-19.00. Acțiunea se va derula la Caminul Cultural din Boțești, langa Primarie. Sterilizarile se efectueaza NUMAI in baza programarilor facute la…