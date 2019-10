Stiri pe aceeasi tema

- ”Asia express”, cel mai dur reality sow din Romania a strans la start 9 perechi de vedete care lupta pentru 30.000 de euro. Pe drumul comorilor vedetele au la dispozitie doar un euro pe zi pentru transport, cazare si masa. Altfel sta treaba cand vine vorba despre cei doi prezentatori.

- Asia Express le intinde capcane la fiecare pas celor noua echipe care au pornit intr-o aventura pe Drumul Comorilor, prin Filipine și Taiwan. Si nu doar lor, ci si celor doi prezenatori, Gina Pistol si Oase!

- Peste mari si tari, tocmai in Asia, 18 vedete au plecat deja pe Drumul Comorilor pentru a gasi premiul cel mare, in valoare de 30 de mii de euro, pus in joc la Asia Express. Insa inainte sa auda celebra fraza: "Cursa incepe acum!", simpaticii concurenti s-au delectat cu produse culinare din zona si…

- Imagini in premiera din Filipine! Concurentii de la „Asia Express” au ajuns deja acolo si sunt practic cu un pas mai aproape de startul in aventura vietii lor. 11 ore a durat zborul. Lin pentru unii, de cosmar pentru altii!

- Vedetele care vor concura in cel de-al treilea sezon al reality show-ului „Asia Extress” tremura, iar ea se tine de arogante! Cu putin timp inainte de a pleca in Filipine si in Taiwan, acolo unde se va filma indragita emisiune difuzata de Antena 1, Gina Pistol a fost progatonista unor momente care,…

- Imagini emoționante cu batranii satelor de munte, semnate de fotograful Vlad Dumitrescu Toate inimile din lume care nu-și gasesc liniștea, cauta de fapt drumul catre „acasa”. Cel mai emoționant vorbesc despre ințelesurile cuvantului „acasa” fețele batranilor uitați prin satele vechi de munte. Fiecare…