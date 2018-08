Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Judeteana de Fotbal a anuntat ca Supercupa Gorjului a fost programata pentru data de 18.08.2018, cu incepere de la ora 18:00. Meciul dintre echipele CS Petrolul Bustuchin si FC Petrolul Ticleni va avea loc pe stadionul din Polovragi....

- Jucatoarea letona Anastasija Sevastova, locul 22 WTA si cap de serie 1, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului BRD Bucharest Open, trecand in turul doi de sportiva olandeza Arantxa Rus, numarul 111 mondial, informeaza news.ro.Sevastova s-a impus cu scorul de 6-1, 7-5,…

- Dupa victoria la limita in fata Australiei (2-1), selectionerul Frantei, Didier Deschamps, a afirmat ca meciul de debut al Les Bleus la Cupa Mondiala de fotbal editia 2018 a fost unul "complicat", insa este convins ca echipa sa poate face "mai mult" in partidele urmatoare, relateaza agerpres. …

- Succesul Simonei Halep de la Roland Garros a ținut romanii cu ochii pe televizor ieri dupa amiaza. Partida cu Sloane Stephens a fost urmarita de doua milioane de oameni la cele doua posturi TV, ProTV și Eurosport. ProTV a fost lider de audiența, in timp ce Eurosport a fost pe locul 2 pe toate targeturile,…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oara in finala turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucatoarea romana, aceasta va fi a patra finala din cariera la un turneu de Grand Slam, a doua din…

- Echipa Romaniei are sansa de a castiga grupa din preliminariile Campionatului European 2018, lucru care nu s-a mai intamplat de multa vreme, dar meciul cu Portugalia, programat duminica, nu este dinainte castigat, a declarat, sambata, la Buzau, in cadrul unei conferinte de presa, antrenorul secund al…

- Mihaela Buzarnescu, locul 33 WTA si favorita 31, a produs șocul turneului in turul trei la simplu la Roland Garros! Ea a eliminat-o pe Elina Svitolina, numarul 4 mondial si cap de serie 4. Nu doar ca e cea mai mare preformanța sporiva din cariera jucatoarei de 30 de ani, dar, dupa acest meci, romanca…

- "La final eram fericita ca am jucat atat de bine si am castigat meciul. Este de fiecare data dificil impotriva ei, astfel ca eram foarte fericita si m-am bucurat cum am simtit. Am incercat sa fiu agresiva tot meciul. Cred ca poate a fost cel mai bun meci al meu pe zgura si sunt foarte fericita ca desi…