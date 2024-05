Inca cateva luni de mai despart de Jocurile Olimpice din 2024, iar organizatorii pun la punct fiecare detaliu, pentru a fi siguri ca totul decurge corespunzator. Au fost create paturi anti-sex, pe care sportivii vor dormi in lunile petrecute in competiție. Masura neașteptata a venit dupa ce mai mulți sportivi au recunoscut ca aveau loc orgii in timpul concursurilor. Iata cum arata!