- Primaria Municipiului Dej informeaza ca la nivelul municipiului Dej vor funcționa la alegerile din data de 9 iunie, 26 de secții de votare, de la numarul 204 pana la numarul 229. 24 secții de votare vor funcționa in aceleași locații, ca și la alegerile din anii anteriori. Pentru 2 secții de votare a…

- In Republica Moldova vor funcționa secții de votare pentru alegerile europene din anul 2024, deși Republica Moldova inca nu este membra UE. Secțiile din Republica Moldova vor fi deschise la data de 9 iunie 2024, ca și cele din țarile membre UE. In Republica Moldova, la aceste alegeri vor vota acele…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE a inceput joi, 16 mai 2024, distribuirea materialelor necesare votarii catre sectiile de votare care vor fi organizate in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024. Ministerul Afacerilor Externe MAE a inceput joi, 16 mai 2024, distribuirea…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE si Autoritatea Electorala Permanenta AEP au realizat Ghidul alegatorului roman la sectiile de votare organizate in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024. Ghidul este publicat pe pagina de internet a ministerului.Materialul informativ…

- Precizarea vine din partea presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla. El a precizat la Radio Romania Actualitati ca incepand de astazi, candidaturile raman definitive, acestea urmand sa fie publicate in perioada urmatoare. Petruta Obrejan vine cu detalii: Sursa: RRA Articolul Cetatenii…

- In a doua zi a alegerilor disputate ale lui Putin, tensiunile cresc in Rusia, marcate de baricade, arestari și incendii, reflectand o divizare profunda in societate. The post ALEGERI RUSIA Rușii cer oprirea ultimei zile de vot in alegerile prezidențiale din Rusia, protestand prin cozi lungi la secțiile…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a declarat vineri ca pentru alegerile europarlamentare si pentru cele locale din 9 iunie vor fi alocati timpi diferiti de antena, transmite Agerpres. Citește și: Ce salariu uriaș avea șefa secției de Psihiatrie de la Spitalul Județean Pitești,…

- Guvernul a adoptat OUG pentru comasarea alegerilor locale cu alegerile europarlamentare, acestea urmand a avea loc pe data de 9 iunie. Alegatorii vor vota in aceeași sala pentru alegerile europarlamentare și locale, cu mențiunea ca pot alege sa voteze doar la unul dintre cele doua scrutine. CONSULTAȚI…