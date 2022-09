Stiri pe aceeasi tema

- Telescopul spațial James Webb a detectat dioxid de carbon in atmosfera unei planete din afara Sistemului Solar, o descoperire despre care cercetatorii spera deja sa revoluționeze studierea exoplanetelor, anunța NASA intr-un comunicat.

- Astronomii au observat cel mai masiv exemplu cunoscut al unei stele neutronice, obiect clasificat drept o "vaduva neagra" care si-a crescut foarte mult masa dupa ce a inghitit cea mai mare parte din materia unei stele companion alaturi de care formeaza un sistem stelar binar, transmite vineri Reuters.

- Catalogul gaurilor negre se mareste odata cu detectarea in premiera a unei gauri negre de masa stelara aflata in stare latenta. Ea face parte dintr-un sistem binar de stele, care orbiteaza una in jurul celeilalte, si se afla inca suficient de departe pentru a nu-si „inghiti” steaua-pereche.

- Astronomii au descoperit inca o transmisie radio misterioasa, super-puternica, care se repeta – ce i-ar putea aduce cu un pas mai aproape de dezvaluirea secretelor din spatele acestui fenomen ciudat. O noua lucrare a unui consorțiu internațional de astrofizicieni, care a fost publicata in revista Nature…

- Un tezaur vechi de peste 2000 de ani, constand in circa 300 de monede din argint si de bronz, a fost descoperit de un cautator de comori din judetul Mures, intr-o padure din zona localitatii Sangeru de Padure, in urma unei scanari cu un detector de metale. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Surprizele neplacute nu sunt oferite exclusiv doar de planeta noastra si de locuitorii ei. Din cand in cand vin vesti proaste si din cer. Astronomii au descoperit gaura neagra cu cea mai rapida crestere din ultimele noua miliarde de ani, a anuntat Universitatea Nationala din Australia (ANU). Gaura neagra,…

