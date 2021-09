Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul clubului de fotbal "Sheriff" (Tiraspol), Cristiano da Silva, a fost numit de UEFA cel mai bun jucator al meciului din prima runda a turneului grupelor Ligii Campionilor UEFA cu FC Shakhtar Donetsk. {{548787}}Brazilianul a dat doua pase de gol și a fost de incredere in aparare, ceea ce a impus…

- Meciul istoric pentru fotbalul moldovenesc și FC „Sheriff” a avut loc pe 15 septembrie la Tiraspol. In urma meciului, echipa moldoveneasca conduce in grupa in care joaca ”Real” și ”Inter”.

- Noul jucator al clubului de fotbal "Sheriff" (Tiraspol) a devenit fundașul grec Stefanos Evangelou. Despre acest lucru a anunțat serviciul de presa al FC Sheriff, menționind ca jucatorul a efectuat examenul medical și a semnat un contract cu clubul. Stefanos Evangelou s-a nascut pe 12 mai 1998 la Atena,…

- Posibilii titulari ai Romaniei de la Reykjavik au un start de sezon superior fața de rivalii islandezi. Oamenii lui Radoi au strans deja mai multe meciuri la cluburi, au reușite superioare, sunt intrați mai serios in ritmul competițiilor. Islanda - Romania se joaca pe 2 septembrie, de la ora 21:45,…

- FCSB - Sepsi | Maria Iordanescu, sora lui Edi Iordanescu, noul antrenor al roș-albaștrilor, a trait la intensitate maxima partida de pe Arena Naționala. Toate detaliile despre FCSB - Sepsi, AICI! Sora antrenorului a vazut din tribune partida cu Sepsi, alaturi de tatal ei, Anghel Iordanescu. Aceasta…

- Farul a invins Sepsi, scor 1-0, in runda a patra din Liga 1, dar partida de la Ovidiu a fost marcata de mai multe incidente petrecute pe teren si in tribune. Suporterii Farului au fost acuzati de scandari xenofobe, cel mai vocal in acest sens fiind portarul covasnenilor, Roland Niczuly, care a spus…

- Cu ocazia aniversarii, in data de 6 august 2021, a 68 de ani de la inființarea echipei, clubul FC Argeș și municipalitatea piteșteana au raspuns solicitarii suporterilor echipei și pun la dispoziția fanilor locuri cu intrare gratuita la meciul din data de 7 august, dintre FC Argeș și FC Rapid București,…

- CFR Cluj s-a chinuit cu Lincoln Red Imps, campioana Gibraltarului (2-1), iar fanii „feroviarilor” au inceput sa-și piarda rabdarea cu Marius Șumudica. Daca trece de turul 2, CFR Cluj o va infrunta mai departe pe Slovan Bratislava sau Young Boys. Meciurile din turul 3 preliminar vor avea loc pe 3/4 august,…