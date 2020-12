Atmosferă feerică în inima Chișinăului: A fost inaugurat pomul de Crăciun CHIȘINAU 1 dec - Sputnik. COVID-19 nu a reușit sa ne lipseasca de principalul pom de Craciun al țarii. Autoritațile locale au ajuns la concluzia ca, in pofida pandemiei, oamenii trebuie sa se poata bucura de atmosfera feerica a sarbatorilor de iarna, care sunt atat de așteptate de toata lumea. Astfel, prima zi de iarna a inceput cu inaugurarea pomului de Craciun din Scuarul Catedralei. Evenimentul a inceput la ora 17:30. © Sputnik / Anatolii KiriakIn Scuarul Catedralei a fost inaugurat pomul de Craciun / Anatolii KiriakIn Scuarul Catedralei a fostpomul de Craciun Totuși, din cauza restricțiilor, inaugurarea din acest an a fost diferita… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

