Atletism / Gata pentru Europene

Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua saptamani inainte de plecarea la Mondialele din SUA, aruncatoarea de ciocan a SCM Bacau a stabilit recordul personal al sezonului Super-reușita pentru aruncatoarea de ciocan Bianca Ghelber. In weekend, la Craiova, atleta SCM Bacau a cucerit un nou titlu de campioana naționala cu o aruncare ce…

- Poate cel mai indragit festival de folclor, cu anvergura naționala, care se organizeaza in Romania, se bucura și in acest an de o colaborare de excepție: Televiziunea Romana, Primaria Bacau, sub egida Consiliului Județean Bacau, cat și de participarea unor soliști vocali și instrumentiști de mare valoare,…

- Duminica, localitatea muntenegreana Bar va gazdui Campionatele Balcanice de atletism rezervate juniorilor 2. Romania va fi reprezentata și de doua bacauance legitimate la Sport Club Municipal: Adnana Vranceanu și Ștefania Zediu. Adnana va concura la 4×100 m și la triplusalt, iar Ștefi va lua stratul …

- Sport Club Municipal Bacau va avea doua atlete care vor participa la Campionatele Europene de Junioare 2 ce se vor desfașura luna viitoare, in Israel, la Ierusalim. Este vorba de Ștefania Zediu, care va lua startul in proba de 400 metri și de Adnana Vranceanu, care va concura la 200 metri. Adnana și-a…

- O drona aparținand regizorului britanic Charlie Ottley a fost furata, ieri, de trei copii, la Timișoara dar a ajuns, in cele din urma, in Bacau, relateaza DigiTV. Regizorul, care a filmat, intre altele, Wild Carpathia și Flavors of Romania, a fost jefuit in centrul Timișoarei in timp ce filma un documentar.…

- Asociația Tradiții Militare Romanești „Regimentul 3 Infanterie 1877” și Asociația Profesorilor de Religie „Sf. Parascheva”, din Bacau, au organizat marți, 10 mai, la Grupul statuar „Romania biruitoare” din Parcul Unirii, o manifestare dedicata celor trei evenimente importante din istoria Romaniei sarbatorite…

- Cel puțin trei atacuri au avut loc in ultimele 24 de ore pe teritoriul Transnistriei, republica nerecunoscuta din stanga Nistrului. Luni, dupa amiaza, sediul Ministerului Securitații Statului din Tiraspol a fost atacat cu trei rachete anti-tanc lansate din dispozitive portabile de fabricație sovietica.…

- Funcția publica numita in titlu este o premiera in Romania. Nu știu cum o fi pe la alții, prin lume, dar la noi așa ceva nu s-a mai vazut. Și cred ca ar fi binevenita prin toate orașele mari sau marișoare. Adica sa fie cineva care sa se ocupe, cam ca primarul, de un singur […] Articolul Managerul de…