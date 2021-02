Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 5-6 februarie, la București, in sala ”Ioan Soter”, a avut loc Campionatul Național de Atletism pentru seniori și tineret. Campina a fost reprezentata la acest concurs de Marius Vasile (antrenor Nicolae Pavel), sportiv legitimat la CSS ”Constanti Istrati”, care a concurat in proba de aruncarea…

- Daniela Stanciu si Florentina Iusco, sportive calificate la Jocurile Olimpice de la Tokyo, s-au impus la inaltime, respectiv triplusalt, vineri, la editia a 51-a a Campionatelor Nationale de atletism in sala pentru seniori, gazduite de Sala de atletism ''Ioan Soter'' din Complexul…

- Georgiana Lavinia Ciurea (CSU Pitesti) s-a impus in proba feminina de pentatlon indoor, vineri, in prima etapa a Campionatului National de probe combinate pentru seniori, desfasurata in Sala ''Ioan Soter'' din cadrul Complexului Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti. Ciurea a totalizat…

- Georgiana Lavinia Ciurea (CSU Pitesti) s-a impus in proba feminina de pentatlon indoor, vineri, in prima etapa a Campionatului National de probe combinate pentru seniori, desfasurata in Sala ''Ioan Soter'' din cadrul Complexului Sportiv National ''Lia Manoliu'' din…

- Campionatele Naționale de sala, care au avut loc in Sala ”Ioan Soter” din Complexul Sportiv National ”Lia Manoliu” din Bucuresti, au prilejuit o noua comportare de excepție a sportivilor suceveni. Pe cea mai inalta treapta a podiumului de premiere a urcat Madalina Sarbu, sportiva de la CSM Suceava –…

- Florentina Iusco, Florina Stefana si Mihai Pislaru au reusit victorii duble in etapa a doua a Campionatului National de atletism in sala, desfasurat vineri si sambata in Sala ''Ioan Soter'' din Complexul Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti. Florentina Costina…

- Florentina Iusco, Daniela Stanciu, ambele calificate la JO de la Tokyo, si Andrei Toader au obtinut victorii, vineri, in etapa a doua a Campionatului National de atletism in sala, gazduita de Sala ''Ioan Soter'' din Complexul Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti.…

- Florentina Iusco (LPS Cetate Deva), sportiva calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de saritura in lungime, s-a impus, sambata, la Bacau, la triplusalt, cu 13,33 m, in prima etapa a Campionatului National de atletism indoor. Ioana Diana Tiganasu (Ceahlaul Piatra Neamt) a castigat proba…