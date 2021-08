Atletism: Etiopianca Yalemzerf Yehualaw, nou record mondial la semimaraton

Stiri pe aceeasi tema

- Atletul ugandez Joshua Cheptegei, detinatorul recordului mondial, a cucerit vineri medalia de aur in proba de 5.000 m din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, transmite DPA, potrivit Agerpres. Joshua Cheptegei a evitat o noua surpriza neplacuta dupa ce saptamana trecuta a fost nevoit sa…

- Atleta americana Sydney McLaughlin a cucerit primul sau titlu de campioana olimpica la 400 m garduri, doborand totodata propriul record mondial, cu timpul de 51 sec 46/100, miercuri la Tokyo. McLaughlin (31 ani), care detinea recordul mondial din 27 iunie (51 sec 90/100), le-a devansat pe compatrioata…

- Atleta romana Claudia Mihaela Bobocea a ratat calificarea in semifinalele probei de 1.500 m, luni, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a fost inregistrata cu timpul de 4 min 09 sec 19/100 in serii. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Bobocea, clasata a 11-a in prima serie, a ocupat locul 33…

- Atleta venezueleana Yulimar Rojas a cucerit aurul olimpic in proba de triplusalt, duminica, la JO de la Tokyo, cu o saritura de 15,67 metri, doborand recordul mondial existent de 26 de ani pe care-l detinea ucraineanca Inesa Kravet (15,50 metri, in 1995). Cu performanta reusita, Rojas a intrecut-o pe…

- Palmaresul Secției de Atletism a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sf. Gheorghe s-a imbogațit cu inca o medalie de bronz obținuta de Rut Cristina Vasile, la Campionatul Balcanic de U20 care s-a desfașurat la Istanbul, in perioada 12-13 iunie a.c.. „Sportiva secției de atletism a CSM Sfantu Gheorghe,…

- Romania a cucerit opt medalii, doua de aur, patru de argint si doua de bronz, sambata, in prima zi a Campionatelor Balcanice de atletism Under-20 de la Istanbul. Medaliile de aur au fost cucerite de Andrei Remus Niculita la 400 m (47.28) si de Maria Mihalache la 100 m (11.85). Argintul a fost obtinut…

- Atleta etiopiana Letesenbet Gidey a doborat recordul mondial in proba feminina de 10.000 m, fiind cronometrata in 29 min 01 sec 03/100, marti la Hengelo (Olanda), in cadrul selectiilor etiopiene pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza AFP. Gidey (23 ani) a imbunatatit cu aceasta ocazie recordul…

- Atleta olandeza Sifan Hassan a doborat duminica recordul mondial feminin pe distanta de 10.000 metri dupa ce a fost cronometrata in 29 min. 06 sec. 82, in cadrul unei reuniuni care a avut loc la Hengelo (Olanda), scrie AFP. Hassan (28 ani) a batut recordul pe aceasta distanta pe care-l detinea din…