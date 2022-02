Stiri pe aceeasi tema

- Atletele SCM Bacau, Adnana și Daria Vranceanu au fost din nou protagoniste, totalizand șapte locuri 1 Tradiționalul concurs de atletism rezervat juniorilor, Memorialul „Dorin Melinte”, derulat la finalul saptamanii trecute, in Sala Sporturilor din Bacau s-a bucurat și in acest an de o participare numeroasa.…

- O alta reprezentanta a SCM Bacau, Ștefania Zediu a cucerit bronzul cu ștafeta Romaniei de 4×400 m Sport Club Municipal Bacau a inceput 2022 cu rezultate internaționale de top. Dupa aurul (singurul pentru Romania) cucerit de juniorul Denis Mihai la puternicul turneu de lupte pentru Seniori „Grand Prix…

- Sambata, Belgradul va gazdui Balcaniada de atletism indoor rezervata categoriei de varsta Under 20. La intrecerile din capitala Serbiei delegația Romaniei include și patru atlete bacauane: Alexia Dospin, Federica Apostol (ambele CSM Bacau), Ramona Verman și Ștefania Zediu (ambele SCM Bacau). Primele…

- Ștefania Zediu, Adnana și Daria Vranceanu și-au imbunatațit PB-urile cu ocazia primului concurs din 2022 Start cu dreptul. Cu secunde in minus, in așteptarea centimetrilor in plus. Pe scurt, inceput de an cu recorduri personale pentru atletele SCM Bacau Ștefania Zediu, Adnana Vranceanu și Daria Vranceanu.…

- Ajunsa la ediția cu numarul 37, Cupa Bistriței”- Memorialul „Neculai Mihalache” a deschis și in acest an sezonul național de atletism. Competiția organizata de AJA și DJTS Bacau a reunit sambata și duminica, la Sala de Atletism, 224 de sportivi de la 36 de cluburi din intreaga țara și a fost considerata…

- Așa cum se intampla de ani buni, și in 2022, startul competițiilor naționale de atletism se da in Bacau. Sambata și duminica, Sala de Atletism va gazdui tradiționala intrecere cu caracter Open „Cupa Bistriței”- Memorialul „Neculai Mihalache”. Ajunsa la ediția cu numarul 37, competiția organizata de…

- Sambata și duminica, Sala de Atletism din Bacau va gazdui tradiționalul eveniment atletic „Cupa 1 Decembrie”, care, cu incepere din acest an, va avea ca titulatura completa „Cupa 1 Decembrie- Memorialul Maria Hagima și Costel Sava”. In felul acesta, organizatorii competiției, Asociația Județeana de…

- La finalul acestei saptamani, Asociația Județeana pentru Atletism Bacau, in colaborare cu Direcția Județeana pentru Tineret și Sport va organiza tradiționalul concurs interjudețean de atletism „Cupa 1 Decembrie”. Incepand cu acest an, titulatura completa a competiției este „Cupa 1 Decembrie- Memorialul…