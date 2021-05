Atletico Madrid, pentru a 11-a oară campioană a Spaniei Atletico Madrid a cucerit al 11-lea titlu de campioana a Spaniei din istoria sa, dupa ce a invins in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Valladolid, sambata, in etapa a 38-a (ultima) a actualei editii din LaLiga. Gazdele au condus cu 1-0 la pauza, dupa reusita lui Oscar Plano (18), insa Atletico a intors rezultatul in repriza secunda, gratie golurilor marcate de Angel Coreea (57) si Luis Suarez (67). In urma rezultatului, Valladolid a retrogradat in Sugunda Division. Atletico Madrid, care cucerise precedentul sau titlu in 2014, a incheiat sezonul cu un avans de doua puncte fata de ocupanta locului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

