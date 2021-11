Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cseke Attila avertizeaza ca Romania se confrunta cu un deficit mare de experți tehnici pe diverse domenii. Am decis organizarea sesiunii de atestare tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, anunța demnitarul. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Peste 37% din din totalul cazurilor de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Iasi, Prahova, Ilfov si Constanta, conform raportului transmis joi, 21 octombrie, de Institutul National de Sanatate Publica. De asemenea, peste 72% din cazurile confirmate au fost raportate…

- In urma cu doi ani, compania poloneza Solaris a lansat autobuzul Urbino 12, alimentat cu hidrogen, la Stockholm. Autobuzul va fi prezentat acum in Romania, iar, pentru a marca momentul, Urbino 12 va porni intr-un tur prin 12 orașe din țara noastra. Solaris Urbino 12 va ajunge in Oradea, Cluj-Napoca,…

- One Night Gallery 1 of 6 Timp de trei zile, arta, designul și tehnologia se intersecteaza cu natura din parcul Palas, intr-o expoziție plina de lumina, concepte inedite și experiențe interactive. In acest weekend, 1-3 octombrie 2021, intre orele 19:30-23:00, va avea loc cea de-a 19-a ediție a „One…

- Cluj-Napoca este al treilea mare oraș din Romania care trece de incidența de 6 cazuri la mie de locuitori, prag la care se impun noi restricții, dupa Timișoara și București. DSP Cluj a anunțat, miercuri, o rata de incidența de 6,03 la mie, potrivit presei locale. Potrivit reglementarilor in vigoare…

- Redeschiderea Catedralei Adormirea Maicii Domnului din Iasi va avea loc astazi, incepand cu ora 10:30. Celebrarile sunt prilejuite de finalizarea celor cinci ani de lucrari de restaurare, consolidare si integrare turistica a catedralei. Cel care va prezida Liturghia va fi Preasfintitul Iosif Paulet,…

- Școala a reinceput. Din mici instituții de educație de la sate sau fondatori de licee prestigioase in orașe, tineri și varstnici, diferiți ca destin, dar uniți prin iubirea elevilor fața de ei, numeroși profesori nu mai sunt astazi la intalnirea cu elevii lor. Articolul de fața, realizat de site-ul…

- 80.4% din infectarile cu coronavirus și 94.7% din decesele COVID inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost inregistrate la persoane nevaccinate, se arata in raportul transmis saptamanal de INSP. Conform raportului publicat de Institutul Național de Sanatate Publica pentru saptamana 16 – 22 august…