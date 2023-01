Stiri pe aceeasi tema

- Poliția și criminaliștii din Germania cauta cu disperare o romanca disparuta in urma cu 7 saptamani pe care „parca a inghițit-o pamantul”. Femeia, Alexandra R., insarcinata in 8 luni, lucra ca director al unei banci din Nurnberg, relateaza publicațiile inFranken și Focus.

- Autoritațile din Germania cauta cu disperare o romanca din Germania. Alexandra R, in varsta de 39 de ani, era insarcinata in opt luni in momentul in care a disparut din districtul Katzwang din Nurnberg.

- O persoana a murit, noaptea trecuta, dupa ce o masina s-a ciocnit de Poarta Brandenburg, la Berlin, a anuntat politia. Incidentul a avut loc la ora locala 23. Vehiculul s-a lovit puternic de o coloana a celebrului monument, duminica, aproximativ la ora 23.30 UTC. In masina nu se aflau alte persoane…

- Mașina vehiculul venea de pe cunoscutul bulevard Unter den Linden și a percutat emblematicul monument din capitala Germaniei in jurul orei locale 23.30, a precizat poliția. Un autoturism s-a izbit, duminica seara, de emblematica Poarta Brandenburg, in Berlin, Germania, in urma impactului violent șoferul…

- Poliția din Merseyside, Anglia, a lansat un apel de ajutor pentru a gasi pe Florina Lungu, o femeie din Romania in varsta de 44 de ani, care a fost data disparuta din Litherland dupa data de 14 decembrie. „Florina Lungu a fost vazuta ultima data miercuri, 14 decembrie, pe bulevardul Ince și suntem din…

- Alexandra R., in varsta de 39 de ani, a disparut pe 9 decembrie langa Nurnberg, in Germania, iar Poliția nu are deocamdata niciun indiciu. Romanca e insarcinata in opt luni, iar autoritațile au inființat o comisie speciala de ancheta formata din nu mai puțin de 24 de polițiști. Alexandra a fost vazuta…

- Momente dificile pentru o familie din Bistrița. In urma cu trei luni de zile, Marin Rus, tata a trei copii, a plecat sa lucreze la un hotel din Germania pentru a-și ajuta familia, iar de vineri nu se mai știe nimic despre el. „A lucrat la o firma și acum la un hotel din Nurnberg. Eu am ramas acasa cu…

- Un egiptean in varsta de 26 de ani și partenera lui, o romana de aceeași varsta, insarcinata, cu domiciliul in Monza, au fost arestați de Poliția de Stat, sub acuzația ca ar fi comis un jaf violent la un magazin de aur, in Sesto San Giovanni (in provincia Milano), scrie Il Giornale . Sursa citata publica…