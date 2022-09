Stiri pe aceeasi tema

Romanca Elena-Gabriela Ruse a fost invinsa de jucatoarea americana de tenis Coco Gauff cu 6-2, 7-6 (4), miercuri, la New York, in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului.

Echipa naționala de seniori a Romaniei fost invinsa in primul meci de la Campionatul European de catre naționala Spaniei, campioana mondiala in exercițiu și vice campioana europeana, cu scorul de 16-9. Tricolorii vor avea urmatorul meci miercuri, impotriva naționalei Germaniei.

Formatia FC Sevilla a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Almeria, promovata in primul esalon la finalul sezonului trecut. Meciul a contat pentru etapa a treia a campionatului Spaniei.

Dinamo Bucuresti a fost invinsa de Unirea Dej cu scorul de 3-2 (1-0), sambata, pe teren propriu, la Clinceni, intr-un meci din etapa a patra a Ligii a II-a de fotbal.

Echipa Rayo Vallecano a invins in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia Espanyol Barcelona, vineri seara, in etapa a doua a campionatului de fotbal al Spaniei, potrivit Agerpres.

Nationala de baschet masculin a Romaniei a fost invinsa si joi, la Tel Aviv, de reprezentativa Israelului, in al doilea meci amical din pregatirile pentru precalificarile CE2025.

Real Madrid a debutat cu victorie in noul sezon al campionatului Spaniei, dupa ce a invins, duminica, in deplasare, formatia Almeria, scor 2-1, potrivit news.ro.

Sportiva romana Florentina Ivanescu, vicecampioana europeana de cadete in 2019, a fost invinsa de maghiara Anna Kriza, joi, in prima runda din cadrul categoriei 63 kg, la Campionatele Mondiale de judo pentru juniori de la Guayaquil (Ecuador), potrivit Agerpres.