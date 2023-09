Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava apartinand Scolii Superioare de Aviatie Civila, care facea zboruri scoala si care a avut probleme la trenul de aterizare, a reusit sa aterizeze in siguranta pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu, iar cele doua persoane aflate la bord nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Reprezentantii Aeroportului…

- Deși accidentul s-a petrecut in seara zilei de 4 iunie, in raportul preliminar publicat de Autoritatea pentru Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) este precizat doar faptul ca cercetarile continua.

- Autoritatea pentru Siguranța Aviației Civile incepe o investigație la Aeroportul Brașov . Dan Air acuza Romatsa ca a pus in pericol siguranța unui zbor. Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile anunța ca a inceput o investigație pentru a stabili ce s-a intamplat pe 24…