- Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat, sambata, pe un teren situat in apropierea aerodromului din Strejnic, județul Prahova. In avion erau doua persoane in varsta de 22 și 25 de ani. Potrivit ISU Prahova, un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat pe un teren din apropierea aerodromului…

- In acest weekend, o patrula din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova a surprins in flagrant, in parcarea Centrului Logistic Kaufland din Ploiești, un barbat care fura motorina. Potrivit unui comunicat al IJJ Prahova, „barbatul a fost prins sustragand din rezervorul unui autotren,…

- Un barbat de 40 de ani este in pericol de inec. Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina an statiunea Neptun, in zona Vilei Prezidentiale. Din primele informatii un barbat de 40 de ani este in pericol…

- Un avion privat s-a prabușit pe un camp, pe raza localitații Chitila, a informat marți, 10 august, Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. Potrivit comunicatului, la fața locului au intervenit 3 autospeciale de stingere, 3 mașini SMURD și o descarcerare. Elicopterul SMURD a aterizat…

- Un avion belgian de vanatoare de tip F-16 s-a ciocnit joi dimineata de o cladire la baza aeriana militara olandeza Leeuwarden, in timp ce se pregatea sa decoleze, informeaza digi24.ro. Pilotul a reusit sa se catapulteze la timp insa alte doua persoane au fost ranite.