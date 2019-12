Atentionare nowcasting. Mesaj de vreme severa imediata. Cod Galben in judetul Constanta si zonele limitrofe

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis, putin inainte de miezul noptii o avertizare nowcasting, valabila pentru judetul Constanta, pana la ora 05.00.Se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu rafale de 55 60 km h, iar in zona costiera…

- Centrul National de Prognoza meteo din cadrul Administratie Nationale de Meteorologie, a emis, putin inainte de miezul noptii, un mesaj nou de vreme severa, tip Cod Galben.Avertizarea meterologilor este valabila pana la ora 05.00, pentru judete Constanta si Tulcea, dar si pentru judetele Calarasi, Ialomita,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, tronsonul Bucuresti Fundulea, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri.Pe timp de ceata, in afara de reducerea…

- Centrul National de Prognoza Meteo, din cadrul Administratie Nationale de Meteorologie, a emis, la ora 05.30, avertizarea nowcasting tip Cod Galben pentru judetul Constanta, valabil pana la ora 08.00.Mesajul nou de vreme severa este valabil pentru zona continentala a judetului.Conform previziunilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta noapte, in jurul orei pana, pana la ora 08.00, deocamdata, un mesaj de vreme noua imediata Cod Galben.Potrivit specialistilor in meteorologie este ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50 m in judetele Constanta,…

- Ziarul Unirea COD GALBEN in Alba: Vreme severa imediata și intensificari ale vantului in zonele joase O atenționare cu Cod Galben, valabila și pentru județul Alba, a fost emisa, miercuri, de ANM. In intervalul 13 Noiembrie 17:00 – 13 Noiembrie 21:00 , sunt prognozate intensificari ale vantului care…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp un mesaj nou de vreme severa imediata valabil pentru judetele Constanta zona de litoral si Tulcea zona de litoral valabil de la: 02 11 2019 ora 11:15 pana la: 02 11 2019 ora 16:00.In cadrul acestui interval orar, se vor semnala intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta noapte, o avertizare nowcasting mesaj nou de vreme severa tip Cod Galben, valabila, deocamdata, pana la ora 06.00, in judetele Constanta si Tulcea.Meteorologii spun ca se semnaleaza ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 metri…