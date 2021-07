Atenţionare de călătorie pentru Slovenia: Cod roşu de precipitaţii abundente şi inundaţii MAE a emis o atentionare de calatorie pentru Slovenia. Pentru intervalul 13-15 iulie a fost emisa o avertizare cod rosu de inundatii in regiunile vestice, sudice si centrale. Sunt asteptate cresteri ale cotelor raurilor in regiunile nord-estice, precum si posibile inundatii in zonele de coasta, pana joi, 15 iulie. De asemenea, sunt asteptate precipitatii abundente, insotite de posibile furtuni si intensificari ale vantului, in zonele muntoase din regiunile vestice. Pe 15 si 16 iulie sunt posibile precipitatii abundente, insotite de furtuni, cu precadere vineri, 16 iulie. Cetatenii romani pot solicita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

