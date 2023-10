Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Luvru din Paris a fost inchis sambata la pranz din motive de securitate, in timp ce Franta se afla in alerta de tip "atac de urgenta" in urma unui atentat islamist comis vineri la o scoala din Arras si soldat cu un mort si doi raniti, relateaza AFP

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Turcia ca autoritatile turce au anuntat ca, in noaptea de 22 august, in regiunea Canakkale, in apropierea satului Kayadere, situat in centrul acestei regiuni, a izbucnit un incendiu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in SUA ca autoritatile locale au declarat stare de urgenta pentru sudul Californiei din cauza furtunii tropicale Hilary, care va aduce caderi masive de precipitatii si inundatii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru romanii care merg in Suedia, in contextul in care autoritatile din aceasta tara au ridicat nivelul de alerta terorista, la 4 - „amenintare mare”.

- Romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Coreea sunt avertizați ca Agenția Meteorologica locala (KMA) anunța, incepand cu ziua de 9 august 2023, taifunul Khanun. Se anunța vant puternic și ploi torențiale.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde este in vigoare un Cod rosu de canicula.Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania - Comunitatea Autonoma Andaluzia, ca Agenția Meteorologica…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritațile locale mențin avertizarile privind riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetație (gradul 5)