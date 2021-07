Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe ii anunța pe romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța ca sindicatele din Aeroporturile din Paris, Roissy Charles-de-Gaulle și Orly, au lansat un apel la greva in perioada 1-5 iulie. In aceste condiții, exista posibilitatea…

- Funcționarii publici din Grecia vor organiza, joi, o greva generala de 24 de ore, ii informeaza MAE pe romanii care sunt sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia. Greva va afecta și transportul public in comun. Romanii sunt sfatuiți sa evite deplasarile neesențiale in zonele centrale din Atena,…

- Ministerul Afacerilor Externe solicita informații in legatura cu șoferul roman ucis cu o sabie intr-o parcare din Franța. Totodata, ca urmare a demersurilor Ambasadei Romaniei la Paris cadavrul barbatul va...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Danemarcei ca autoritatile daneze au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontierele de stat, pana la data de 11 noiembrie 2021. Ministerul Afacerilor Externe…