Atenție: Vine căldura! Temperaturi de vară în noiembrie Nu bagați inca hainele in dulap pentru ca vine caldura, deși pare greu de crezut. Ne așteapta temperaturi neobișnuit de ridicate pentru aceasta perioada, pana spre jumatatea lunii noiembrie. Meteorologii de la ANM au emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani și spun ca vor fi temperaturi care depașesc normele obișnuite pentru perioada din calendar și ca ploile vor fi slabe, chir ușor deficitare. In saptamana 12 – 19 octombrie temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, in toate regiunile, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in jumatatea estica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

