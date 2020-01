Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza privind continuarea grevei la SNCF (Compania Nationala de...

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere, dar si pe Autostrada Soarelui Bucuresti-Constanta si la intrarea in Capitala.

- O cursa aeriena a fost anulata și alta a fost deviata de la Sibiu la Cluj, din cauza ceții, potrivit Mediafax.In cursul nopții a fost anulata cursa Munchen - Sibiu programata pentru sosire la ora 01:00 și implicit cursa Sibiu - Munchen programata pentru plecare la ora 06: 05. Citește…

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP informeaza ca in capitala se inregistreaza ceața densa, respectiv vizibilitatea este redusa. In acest sens, șoferii sunt rugați sa conduca cu prudența.

- Franța se pregatește pentru vineri o noua zi de haos in transporturi in contextul in care va continua greva generala organizata de principalele sindicate in semn de protest fata de proiectul Administratiei Emmanuel Macron de reformare a sistemului de pensii, potrivit BBC News, potrivit Mediafax.Se…

- Franța se pregatește pentru vineri o noua zi de haos in transporturi in contextul in care va continua greva generala organizata de principalele sindicate in semn de protest fața de proiectul Administrației Emmanuel Macron de reformare a sistemului de pensii.

- Mai multe curse aeriene au inregistrat, miercuri, intarzieri de pana la patru ore pe Aeroportul din Iasi, din cauza cetii, potrivit news.ro.Patru zboruri pe ruta Otopeni-Iasi, precum si un zbor dinspre Viena, au inregistrat intarzieri la aterizarea pe Aeroportul din Iasi, cuprinse intre 30…

- Mai multe curse aeriene care trebuiau sa decoleze sau sa aterizeze, astazi, la Iasi, au intarzieri de sute de minute din cauza cetii dense. Este vorba despre zborurile cu destinatia Bucuresti si Bruxelles, operate de Tarom si Blue Air. De asemenea, cursele care celor doua companii care ar fi trebuit…