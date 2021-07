Atenție turiști! Au apărut vipere în Rezervația Deltei Dunării Turiștii care ajung in zona Rezervației Deltei Dunarii trebuie sa fie foarte atenți, pentru ca au aparut viperele de stepa. Avertismentul a fost transmis de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, pe Facebook. “Avand in vedere semnalarea de catre inspectorii cu drept de control și monitorizare a frecventelor intalniri a viperei de stepa in zona Perișor, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunarii atenționeaza asupra respectarii traseelor turistice aprobate”, au notat reprezentanții administrației. Aceștia precizat ca viperele au fost observate in zona Perișor. “Acțiunile de monitorizare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

