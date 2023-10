Atenție, tentativă de fraudă cu premii false. Sunt vizate acțiunile Hidroelectrica Hidroelectrica atrage atenția asupra unor noi tenative de frauda cu premii false. Au aparut site-uri care conțin informații false de susținere și certificare atribuite in mod incorect companiei sau autoritaților. Hidroelectrica atrage atenția publicului cu privire la existența unor potențiale tentative de fraudare a micilor investitori in mediul online. Aceste incercari de frauda se bazeaza pe promisiuni exagerate de caștiguri rezultate din tranzacționarea acțiunilor companiei pe diverse platforme. „Aceste site-uri conțin informații false de susținere și certificare atribuite in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

