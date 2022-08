ATENȚIE ȘOFERI! Un nou marcaj în fața Lidl Moara de Foc Un nou marcaj rutier a fost facut intr-una dintre cele mai aglomerate intersectii din oras, in zona Moara de Foc, in fata la Lidl. Un astfel de marcaj a fost realizat de mai multe luni si in zone din Nicolina. Marcajul (zona hasurata cu galben) este menit sa fie un "avertisment" pentru soferi: nicio masina nu poate stationa in aceasta zona. Marcajul este destinat in special acelor soderi care "forteaza" galbenul, intra in intersectie pentru viraj, dar intre timp se reia circulatia din sens opus, iar soferii raman "blocati" in centrul intersectiei. In astfel de cazuri, se vor aplica amenzi. Marcajul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

