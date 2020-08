Stiri pe aceeasi tema

- Astăzi a fost dat startul lucrărilor de reparație a străzii Albișoara pe tronsonul Iurie Gagarin - Ismail. Intervenția a inceput cu demontarea bordurilor pe o porțiune de 500 de metri liniari. 900 de m2 de asfalt vechi in jurul acestora a fost frezat.

- CHIȘINAU, 2 aug - Sputnik. Traficul rutier pe strazile Ion Neculce și Ștefan Neaga va fi suspendat parțial. Va fi interzisa circulația incepand cu data de 2 august și pana in data de 19 octombrie. Restricțiile vor fi impuse in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a apeductului. © Public…

- bull; Utilajele intervin in aceasta noapte pentru turnarea celui de al doilea strat de asphalt pe bulevardul Tomis. Primaria Constanta informeaza ca se reiau lucrarile de asfaltare pe tronsonul delimitat de strada Poporului si strada Nicolae Iorga al bulevardului Tomis din municipiu.Utilajele intervin…

- In perioada 10 iunie - 26 iunie va fi suspendat traficul rutier pe str. Tighina, pe tronsonul strada Mitropolit Varlaam și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, inclusiv la intersecția cu strada Mitropolit Varlaam, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Masura este luata in vederea executarii lucrarilor…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 27.05.2020 - 19.07.2020, va fi suspendat traficul rutier pe str. Mihai Eminescu, pe tronsonul: str. Alexandru cel Bun - str. Mitropolit Varlaam. Masura este luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare a rețelelor de…

- Incepand de astazi și pana pe 14 iunie, pe strada Tighina, in perimetrul strazilor Columna și Mitropolit Varlaam, traficul rutier va fi suspendat. Masura este luata in contextul desfașurarii lucrarilor de reabilitare a rețelelor inginerești din zona istorica a orașului, in cadrul Pachetului II (str.…

- Ca urmare a lucrarilor de asfaltare a carosabilului, circulatia autovehiculelor va fi restrictionata total, marti 19 mai, intre orele 08:00 ndash; 18:00, intre bulevardul Ferdinand si strada Constantin Bratescu, cu exceptia mijloacelor de transport in comun.Paralel, angajatii SC Confort Urban SRL vor…