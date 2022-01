Atenție, ȘOFERI! Aceste DETALII de care uitați mai mereu vă pot atrage AMENZI USTURĂTOARE Politia rutiera face o data la un timp actiuni de control de rutina. Pe langa verificarea legalitatii actelor, ele pot sa insemne si verificarea accesoriilor pe care nu vrem sa le folosim vreodata, adica o trusa de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu. Trusa medicala, extinctorul sau triunghiurile reflectorizante pot sa va aduca amenzi ori daca nu le aveti pe toate, ori daca nu sunt conforme legii. Aceasta greseala a soferilor se incadreaza in clasa a II-a de sanctiuni cu patru sau cinci puncte-amenda, asfel ca amendat va fi de 590 de lei sau de 725… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Politia rutiera face o data la un interval de timp actiuni de control de rutina. Pe langa verificarea legalitatii actelor, ele pot sa insemne si verificarea accesoriilor pe care nu vrem sa le folosim vreodata, dar care sunt obligat

