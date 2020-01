Atenție șoferi, a apărut o nouă metodă de furt! – VIDEO O noua metoda ingenioasa folosita de hotii de masini a fost folosita pentru prima data in Africa de Sud și s-a raspandit rapid in toata lumea. Hotii pun o sticla goala de plastic intre roata din dreapta fata a masinii si aripa, astfel incat soferul sa nu o vada atunci cand se urca in masina. […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora vizibilitatea este redusa de ceata pe E58, spre Seini. Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și uscat in zonele de ses, deal și munte și parțial umed in zona inalta de munte (Pasul Prislop). Angajații secției de drumuri naționale au acționat și raspandit șapte tone de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avertizat, marti, ca a aparut un site fals pentru achizitia rovinietei, www.rovinietaro.ro, si roaga utilizatorii sa achite rovinieta numai la distribuitorii autorizati. ”CNAIR a constat ca in mediul online exista un portal web pentru…

- Astazi, 29 noiembrie, pe Bulevardul Republicii din Baia Mare a avut loc un accident de circulație! Traficul este ingreunat. In aceste momente se intervine la fața locului. Nu se cunosc informații despre starea victimelor. Vom reveni! Source

- Polițiștii ii avertizeaza pe cetațeni in legatura cu hoții care pretind a fi angajați ai firmelor de utilitați și care solicita accesul in locuința. Se pare ca aceste cazuri s-au inmulțit la nivel național. Cel mai recent caz s-a intamplat luni la Sibiu, unde o femeie de 83 de ani a fost jefuita de…

- Hotii-cascadori au socat Europa. Pentru prima oara, autoritatile din Franta au investigat jafuri date in mers, pe autostrazi. Suspectii romani au furat cosmetice de lux, dar si electronice in valoare de 3,5 milioane de euro. Metoda „zburatorii” a fost brevetata in Romania, in urma cu ani buni. Hotii…

- Traficul pe DN 1C, in Pasul Mesteacan este momentan blocat. Au inceput lucrarile prin care cisterna ieșita in decor miercuri, este repusa pe asfalt. Coada are circa un kilometru. Vom reveni! Source

- Doi barbați din Ploiești au patentat o noua metoda de frauda bancara, prin intermediul careia au reușit sa scoata din conturile altor persoane nu mai puțin de 250 de mii de lei. Procurorii i-au gasit pe infractori in trei saptamani de la sesizarile pagubiților. Inventivitatea proverbiala a romanilor…

- Incepand cu data de 4 noiembrie, in Baia Mare se vor institui urmatoarele sensuri unice: – pe strada Andrei Mureșanu, tronson cuprins intre sensul giratoriu de la intersecția strazilor 22 Decembrie / Vasile Alecsandri / Piața Izvoare / Cloșca pana la strada Gheorghe Șincai, se va circula pe directia…