- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica – CERT-RO atrage atentia, pe pagina sa de Facebook, asupra unei tentive de #scam prin intermediul apelurilor pierdute, semnaland ca apelurile primite pe telefon din exteriorul Romaniei pot fi tentative de #vishing. ‘Atentie la apelurile…

- Cum procedeaza farmacistii escroci. Acestia le spun clientilor ca medicamentelor doar ce au sosit si nu au fost introduse in sistem si astfel nu pot sa le ofere bon de casa. Nu acceptati sa primiti medicamente fara bon de casa si verificati inainte pretul medicamentelor, in special daca cumparati…

- Atentie mare la ce produse cumparati, in special la sosurile ambalate. Specialistii in alimentatie atrag atentia ca maioneza, ketchupul, sosul de soia sau de usturoi, pe care le consumam zi de zi, contin grasimi in exces care duc la obezitate si cauzeaza boli vasculare, scrie

- Specialiștii atrag atenția ca, in condițiile in care se va menține trendul actual, boala pulmonara cronica obstructiva va ajunge a treia cauza de deces in cel mult 12 ani. La finele saptamanii trecute a avut loc, la București, cea de-a șaptea ediție a conferinței „Managementul Bolilor Pulmonare”,…