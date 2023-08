Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de batrani din județul Vaslui au fost ademeniți cu alimente gratuite, in schimbul datelor personale din buletin. Escrocii, doi barbați de 29, respectiv 30 de ani, intenționau sa ia credite pe numele pensionarilor de la banci din strainatate, scrie ȘtiriEst.ro. Un jandarm a fost cel care a dat alerta.

- Doi barbați și-au pierdut viața in urma unui grav accident rutier care s-a produs pe un drum judetean, intre localitațile Giurgiu și Oinacu si in care au fost implicate doua autoturisme.

- Un tanar a fost gasit in noaptea de miercuri spre joi inconștient, cazut la pamant, in localitatea Cerneteaz din județul Timiș, dupa ce ar fi fost batut de patru barbați. Suspecții au fost reținuți.IPJ Timiș anunța ca polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca, in jurul…

- Un incendiu puternic a cuprins, in noaptea de miercuri spre joi, o casa din localitatea Vultureni, județul Cluj.Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru a stinge un incendiu care a distrus o casa din localitatea Vultureni.Apelul de urgența a venit la ora 02:32, iar la misiune…

- Doi barbați din județul Cluj au ajuns la spital, joi noapte spre vineri. O poarta metalica, de mari dimensiuni, s-a prabușit peste ei. In timp ce unul dintre barbați a scapat cu leziuni ușoare, altul s-a ales cu multiple fracturi deschise la membrele inferioare. Incidentul a avut loc in benzinaria situata…