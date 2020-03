Stiri pe aceeasi tema

- In prima lista, romanii din Franța, Germania și SUA intrau ”in carantina”. Apoi, pe seara, INSP a comunicat o schimbare de 180 de grade: cei care soseau din Franța, Germania și SUA mergeau doar in izolare acasa. Noaptea insa, au mai cotit-o o data: romanii care sosesc azi din Franța și Germania vor…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate si externate: 51 la Timisoara, 17 la Bucuresti, 3 la Craiova, unul la Constanta si…

- Fac un apel de suflet catre toți bacauanii care s-au intors in aceste zile din Italia, Spania, Franța, Germania și celelalte zone galbene sau roșii afectate de epidemia de coronavirus din toata lumea, precum și la cei care vor ajunge acasa in perioada urmatoare. Ii rog calduros sa respecte cu strictețe…

- India a suspendat pana la data de 15 aprilie acordarea oricaror vize turistice si a decis sa plaseze in carantina calatorii veniti din sapte tari afectate de coronavirus, a anuntat guvernul de la New Delhi, transmite AFP. 'Toti calatorii veniti din sau care au vizitat China, Italia, Iran, Coreea…

- Secretarul de stat Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, ca au fost extinse zonele rosii si la nord-estul Frantei si la regiunea Madrid, iar in zonele galbene se afla celelalte localitati din Franta, Germania si Spania. Persoanele care vin din zonele rosii intra in carantina, in centre speciale, iar cele…

- Inspectorul scolar pentru romi, Lucian Dimitriu, a fost luni, 24 februarie, in satul Mironu, din comuna Valea Moldovei a judetului Suceava, pentru a verifica daca se confirma declaratiile primarului din localitate care a spus ca 300 de romi s-au intors acasa din Italia si au mintit la vama ca vin din…

- In plina criza, mulți chinezi refuza sa fie plasați in carantina. Pentru a stopa raspandirea virusului, autoritațile au luat masuri șocante, oamenii sunt luați cu forța din case și duși la izolare. Citeste si: Coronavirus a facut peste 800 de victime. Chinezii au gasit tratamentul salvator…