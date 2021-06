Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca roșiile țuguiate sunt cumparate de romani imediat cum apar pe tarabele din piețe, se pare ca acestea nu ar fi chiar așa de sanatoase precum credea toata lumea. Specialiștii trag un semnal de alarma și ii avertizeaza pe toți ce consuma aceste produse ca se pot confrunta cu mari probleme. Pericolele…

- Pietele sunt invadate de un sortiment de rosii tuguiate, care a iscat scandaluri intre clienti si producatori. Unii fermieri sustin ca acel mot ar fi o caracteristica a unui soi bulgaresc, timpuriu, dar specialistii avertizeaza ca tuguiul poate indica fortarea coacerii cu diverse chimicale.

- Un al treilea caz de hemofilie aparut dupa vaccinarea cu serul Pfizer-BioNTech a fost raportat in Franta de la inceputul vaccinarii impotriva COVID-19, au informat autoritatile sanitare, relateaza AFP, conform AGERPRES. Peste 20.964.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech au fost administrate in Franta…

- Un studiu realizat de asociatii europene sanitare si de mediu a descoperit ca substante chimice din categoria PFAS (per si polifluoroalchil) au fost utilizate in ambalaje si recipiente de unica folosinta pentru preparate comercializate in anumite retele de restaurante fast-food din Europa, relateaza…

- Roșiile romanești vor ajunge pe tarabele din piața cu doua saptamani mai tarziu fața de anii trecuți și mai scumpe. De vina sunt primavara cu temperaturi scazute și intarzierea programului guvernamental pentru tomate.

- Chiar daca iarna ne mai surprinde cu cațiva fulgi de nea trimiși discret, pe furiș, pe timp de noapte, primavara totuși a pus stapanire peste Romania, lucru dovedit prin bogația și diversitatea primelor legume romanești recoltate in aceasta perioada din gradini, solarii, sere sau campul liber, legume…

- Cercetatorii au detectat peste 50 de noi substante chimice din mediul inconjurator in organismul uman. Sunt in principal compusi despre ale caror efecte asupra sanatații exista foarte puține informații sau chiar nu exista.

- Un tren de marfa cu 44 de vagoane a deraiat in deșertul Mojave din vestul Statelor Unite. Din cauza impactului, acestea au sarit de pe calea ferata și au ramas pe șine ca intr-un uriaș zig-zag.