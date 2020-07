Stiri pe aceeasi tema

- ​Pare incredibil, dar pe drumurile din România înca mai circula mașini 'asigurate' la Astra Asigurari, la 4 ani de la falimentul acestui asigurator. Polița RCA în astfel de cazuri este un fals, iar urmarile în caz de accident pot fi nefaste. Chiar în aceasta saptamâna…

- Atenție, daca mergeți in Grecia! Autoritatile elene intentioneaza sa aplice amenzi turistilor care vor intra pe teritoriul lor fara formularul special cu datele personale si cele de sedere pe perioada sejurului, in urma caruia ar trebui sa primeasca un QR Code. Informația vine de la Alin Burcea, CEO…

- Politele RCA emise electronic ar putea sa fie insuficiente in cazul unui control al politiei. Unii soferi se plang ca au fost la un pas de a primi amenda dupa ce au aratat polita de pe telefon. Potrivit unui comunicat al Politiei, soferii sunt obligati sa detina polita RCA in format fizic pe suport…

- Atenție la polițele RCA emise electronic! Poliția spune ca trebuie sa avem documentul original, pe suport de hartie. Altfel, riscam amenzi de pana la 2000 de lei și reținerea certificatului de inmatriculare. Poliția a precizat insa intr-un raspuns oficial pentru Hotnews.ro ca varianta electonica nu…

- Cu toate ca în ultima vreme s-a descoperit ca totul poate fi digitalizat, polița RCA în format electronic nu este acceptata de catre polițiști. Polița trebuie sa fie pe format de hârtie, în original, altfel șoferii risca amenzi usturatoare. Atenție la asigurarea mașinii!…

- In epoca internetului, polița RCA emisa in format electronic și transmisa pe e-mail nu este suficienta in cazul unui control in trafic. The post Atenție la polițele RCA emise electronic: Poliția le vrea pe suport de hartie, in original, iar amenzile pot ajunge la mii de lei appeared first on Renasterea…

- Contractele de asigurare RCA încheiate pentru perioade de 6 sau 12 luni de catre anumite firme de transport, care și-au achitat integral asigurarea ori nu au rate de prima restante, vor putea fi suspendate pe perioada starii de urgența, arata un proiect al ASF transmis joi catre Guvern și obținut…

- Amenzile pentru incalcarea prevederilor ordonanțelor militare pot fi platite pe ghiseul.ro/ Ieri, oamenii legii au dat amenzi de peste 290.000 lei in județ in Eveniment / on 09/04/2020 at 09:49 / Plata amenzilor pentru incalcarea prevederilor Ordonanțelor Militare poate fi facuta și online, pe ghișeul.ro,…