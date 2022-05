Atenție la mesajele primite! A apărut o nouă înșelăciune O noua tentativa de frauda, care vizeaza telefoanele romanilor, circula masiv in aceste zile, prin intermediul SMS-urilor. Utilizatorii primesc un mesaj prin care li se promit caștiguri foarte mari, de la 50 la 2000 de euro pe zi, cu condiția sa ia legatura cu un cont de telegram asociat unui numar de telefon aparent din Romania. Cei care raspund acestui mesaj risca sa iși piarda datele personale sau bancare si sa ramana fara bani in conturi. ”Salut! Ați fost selectat pentru angajare cu norma parțiala/cu norma intreaga. Salariul zilnic este de 50E – 2000 E, va rugam sa contactați Telegram pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Escrocii mizeaza, astfel, pe faptul ca romanii sunt tot mai saraci și au nevoie de salarii mai mari. Poliția Romana a lansat un avertisment pe rețelele de socializare.„Inventivitatea celor care vor sa ne fure datele și banii poate fi combatuta doar prin atenția și prudența noastra! Nu dați curs unor…

- Momeala prin SMS pentru romani: ”Ați fost selectat pentru angajare. Salariul zilnic este de 50 – 2000 E”. Reacția Poliției Romane O noua inșelatorie circula in aceste zile in mod masiv, prin intermediul SMS-urilor. Utilizatorii primesc un mesaj prin care li se promit caștiguri foarte mari, de la 50…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) observa o diversificare a atacurilor prin utilizarea unor noi metode care vizeaza infectarea cu aplicații #malware de tip #ransomware a sistemelor informatice ale organizațiilor deja atacate prin #DDoS . In acest context, tehnicile utilizate de…

- Atac cibernetic masiv in Romania, cu mesaje virusate pe telefon, in perioada sarbatorilor de Paste. Politia Romana si DNSC au oferit o serie de sfaturi pentru romanii care au primit astfel de mesaje. „Perioada sarbatorilor Pascale este una in care s-a dezvoltat foarte mult obiceiul transmiterii de mesaje…

- Politia Romana a transmis o avertizare, pe Facebook, in care cere utilizatorilor de telefonie mobila sa nu acceseze un link primit pe sms. Potrivit unui specialist, este vorba de un atac cibernetic la scara larga, scrie News.ro. „Ati primit si dumneavoastra acest mesaj? Speram ca nu ati accesat acel…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica a emis o noua avertizare in legatura cu propunerile primite prin intermediul aplicatiilor de mesagerie sau prin sms care prezinta oportunitati de angajare sau de investitii cu castiguri instante. „Atentie la propunerile primite prin intermediul aplicatiilor…

- Mai mulți utilizatori din Romania au inceput sa primeasca mesaje cu un link prin care erau anunțați ca au fost selectați pentru un job sau sa investeasca pentru caștiguri rapide. Experții de la Directoratul National de Securitate Cibernetica, citați de Agerpres , au tras miercuri un semnal de alarma…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atentioneaza in legatura cu propunerile primite prin intermediul aplicatiilor de mesagerie sau prin sms care prezinta oportunitati de angajare sau de investitii cu castiguri rapide.Atentie la propunerile primite prin intermediul aplicatiilor de mesagerie…