Atenție la buzunare, doar doi bănuiți de furturi au fost reținuți! Doi barbați, din județul Mureș au fost identificați și reținuți pentru 24 de ore, de politistii mureșeni, fiind banuiți de savarșirea mai multor infracțiuni de furturi din buzunare. La data de 26 aprilie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, in baza activitaților investigativ-operative desfașurate, au efectuat o acțiune de prindere in flagrant a... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un mureșean, a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, de politistii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, fiind banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. In fapt, din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca, cel in cauza, in timp ce se afla in locuința unui barbat din…

- Polițiștii din Luduș au reținut trei barbați, cu varste cuprinse intre 20 și 24 de ani, din Targu Mures, Ungheni și Sanpaul, banuiți de furt calificat.Ulterior, fața de doi dintre aceștia, a fost dispusa masura controlului judiciar. In fapt, in cursul lunii ianuarie a.c., cei in cauza ar fi sustras…

- Polițiștii din cadrul Politiei oras Nehoiu, au identificat si retinut principalii banuiti de comiterea unor furturi. In urma activitaților specifice desfașurate de polițiști, au depistat doi tineri in varsta de 18, respectiv 19 ani, ambii din Berca, banuiti de comiterea a trei furturi din autoturisme.

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș și a secțiilor arondate, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența Mureș, au desfașurat duminica, 28 martie, o acțiune cu efective marite, pentru verificarea modului in care se…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17.50, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe B-dul. 1 Decembrie 1918 din municipiul Targu Mureș. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca s-a produs o coliziune intre un autoturism, condus de o femeie,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Reghin au identificat un barbat, de 38 de ani, din județul Harghita, banuit de comiterea a unei fapte de furt dintr-un imobil, din municipiul Reghin. In fapt, din cercetari a reiesit ca in la data de 09 martie a.c., cel in cauza,…

- Doi tineri au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii domiciliare, fiind banuiti ca sunt autorii unei serii de talharii care a avut loc la Targu Mures, ale caror victime au fost trei varstnici, cu varste cuprinse intre 63 si 82 de ani. "Doi tineri banuiti de comiterea faptelor au fost retinuti…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, impreuna cu polițiști locali, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența Mureș și jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Targu Mureș au desfașurat o acțiune punctuala, in municipiul Targu Mureș, pentru prevenirea raspandirii…