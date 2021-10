Atenție la amenzile rutiere primite pe e-mail. Ce semnal trage Poliția Română Mai mulți șoferi primesc e-mail-uri prin care sunt atenționați ca au fost sancționați in trafic și trebuie sa plateasca amenda online. Poliția Romana atrage atenția ca este un fals și le cere romanilor sa nu dea curs unor astfel de solicitari. De pe o adresa de e-mail ce pare a fi a Poliției Romane vine o amenda electronica, in care șoferul este informat ca a fost sancționat in trafic și ca poate plati jumatate din amenda prin plata online. Adevarații polițiști atrag atenția ca este vorba de un nou tip de inșelaciune. „Acest e-mail nu este emis de Poliția Romana! Este doar un nou tip de inșelaciune!… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

