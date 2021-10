Stiri pe aceeasi tema

INTRA IN VIGOARE, IN MAI PUȚIN DE 10 MINUTE, DE LA ORA 18:00, din nou CARANTINA ZONALA la TITU,CREVEDIA și VLADENI

Direcția de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara a anunțat ca de luni este impusa carantina zonala in localitatea Branișca, unde incidența cazurilor de Covid a depașit 40 la mie, scrie Mediafax. Potrivit DSP Hunedoara, carantina va impusa pentru o perioada de 14 zile. „Avand in vedere numarul…

S-a propus CARANTINA ZONALA pentru COMUNA RAZVAD, urmeaza sa fie emis avizul INSP, dupa aceea Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dambovița

GAEȘTI, GURA OCNIȚEI, TARTAȘEȘTI,VIȘINEȘTI, MATASARU ȘI PETREȘTI

CARANTINA zonala in comuna Valea Mare, incepand cu data de 17.10.2021, ora 05:00, pentru o perioada de 14 zile, pana in data 31.10.2021, ora 05:00.

Subprefectul Rudolf Stauder, președintele CJSU Maramures, a declarat ca s-a primit de la nivel central ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența de prelungire a masurii de carantina zonala, pentru o perioada de 7 zile, pentru comuna Barsana, cu localitațile aparținatoare Barsana și…

CARANTINA in satul Bolovani din comuna Cornațelu,județul Dambovița, incepand cu data de 26.09.2021, ora 1200, pentru o perioada de 14 zile, pana in data 10.10.2021, ora 1200

Ultima ora! Inca o localitate din Maramures intra in carantina . Se circula cu declarație Subprefectul Rudolf Stauder, președintele CJSU, a declarat ca s-a primit Ordinul Șefului DSU, Secretar de Stat dr. Raed Arafat de instituire a masurii de carantina zonala pentru comuna Giulești, cu localitațile…