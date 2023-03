Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca, in pofida dificultatilor, ucrainenilor li s-a asigurat in acest sezon rece energia electrica si incalzirea. "Iarna s-a incheiat. A fost foarte dificil si, fara exagerare, fiecare ucrainean a simtit aceasta dificultate. Dar totusi am reusit…

Un soldat ucrainean a comparat tancurile germane Leopard 2 cu un Mercedes, in timp ce se antrena cu ele inainte de sosirea acestora pe campul de lupta, spunand ca spera ca acestea vor aduce un progres in razboi, scrie Reuters.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a implinit astazi, 25 ianuarie, varsta de 45 de ani. Soția sa a postat o urare pe pagina sa de Instagram.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinut discursul de sfarsit de an in Parlamentul de la Kiev si a afirmat ca rezistenta in fata invaziei Rusiei a facut din Ucraina un lider mondial, transmite BBC, relateaza Rador.

Numarul persoanelor care au murit in bombardamentul din Ajunul Craciunului asupra orașului Herson crește, iar președintele Volodimir Zelenski publica pe rețele de socializare imagini cu impact emoțional spunand ca aceasta este „viața reala a Ucrainei și a ucrainenilor", scrie Mediafax.