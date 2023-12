Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatul controlorilor aerieni (USAC-CGT) a lansat un apel la greva, incepand din seara zilei de duminica, 17 decembrie 2023.

- Cetatenii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza in aceasta perioada trebuie sa se informeze despre condițiile meteorologice din aceasta țara. Autoritațile din Franta au emis Cod portocaliu de ploi abundente si inundatii, care este in vigoare in mai multe regiuni…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca METEO FRANCE a anuntat ca incepand din seara zilei de sambata, 4 noiembrie 2023, pana la finalul zilei de duminica, 5 noiembrie 2023, va fi in vigoare un cod portocaliu de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca vineri, 13 octombrie 2023, este prevazuta o greva generala, la nivel national, context in care sunt asteptate perturbari ale circulatiei feroviare nationale…