- Polițiștii aradeni au verificat 145 de restaurante, terase, unitati tip fast food, hoteluri, pensiuni si alte spatii de cazare, precum și 56 de mijloace de transport in urma acțiunilor de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zone aglomerate, centre comerciale,…

- Argeș. Sute de persoane și firme, la control. Amenzi pentru nepurtarea maștii de protecție. In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului Argeș, au fost continuate acțiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2. Polițiștii,…

- Deși purtarea mastilor de protectie in mijloacele de transport in comun este obligatorie, la Iași in urma controalelor efectuate multi dintre cei care circulau cu mijloacele de transport in comun, in majoritate persoane varstice, aveau maștile sub nas sau pe barbie.

- In ultimele 24 de ore, in urma acțiunilor de control efectuate, pompierii argeșeni au verificat 19 societați comerciale și 274 de persoane fizice. Dintre acestea din urma, 15 au fost surprinse ca nu respectau masurile de protecție individuala in conformitate cu prevederile legale, in spații inchise…

- Acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in zonele aglomerate din județul Vrancea In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite…

- Politistii braileni au aplicat amenzi ce totalizeaza 24.000 de lei. 21 dintre acestea au fost aplicate soferilor de taxi si pasagerilor pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca analizeaza mai multe masuri pentru zonele aglomerate, una dintre ele fiind posibilitatea de a impune purtarea maștii in astfel de spații, chiar daca sunt in aer liber. „Am avut discuții cu mai mulți prefecți, mai mulți reprezentanți din comitetele județene pentru…