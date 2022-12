Atenție, colindători! Poliția va da amenzi usturătoare Tradițiile de sarbatori par sa ii deranjeze foate tare pe constanțeni, in special pe polițiști. Doua grupuri de colindatori a fost amendate pentru ca au tulburat liniștea publica. Ieri, prin intermediul unui comunicat de presa, Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis ca politistii Sectiei 3 s-au sesizat din oficiu, la sfarsitul saptamanii trecute, ca un grup format din sase persoane „deranja ordinea si linistea publica prin strigate, tipete, fluierat si batut in toba, pe strada I.L. Caragiale din municipiul Constanta”. Colindatorii, amenda de 1.800 de lei Așadar, colindatorii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua grupuri de colindatori au fost amendate de politisti, la o zi distanța, cu cate 1.800 de lei dupa ce au tulburat linistea publica, pe doua strazi din municipiul Constanta, scrie News.ro . IPJ Constanta a transmsi, luni, ca polițiștii Secției 3 s-au autosesizat la sfarșitul saptamanii trecute, pe…

