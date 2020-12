Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile olandeze au stabilit ca, incepand cu data de 29 decembrie, ora 00:01, persoanele cu varsta de peste 13 ani care intenționeaza sa calatoreasca pe cale aeriana, feroviara, maritima sau cu autocarul in Regatul Țarilor de Jos sunt obligate sa prezinte un rezultat negativ al unui test PCR pentru…

- In aceasta dimineața, in zona localitații Dumbravioara, județul Mureș, a avut loc un acident de circulație in care un autoturism s-a rasturnat in șanțul de pe marginea carosabilului. Din fericire, in acest caz nu ar fi existat victime grav ranite, doar pagube materiale insemnate. Circulația in zona…

- Aproape toți romanii și toți cei care au reședința pe teritoriul Romaniei sunt obligați sa participe la recensamantul din 2021. Cu alte cuvinte, ei trebuie sa le ofere recenzorilor suficiente informații astfel incat sa poata fi identificați și luați in considerare la calculul populației Romaniei și…

- In luna iunie 2020, Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri aparținand domeniului public sau privat al statului ori al unitaților administrativ-teritoriale, a fost modificata și completata prin Legea nr. 97/2020. De la inceputul acestui an, la…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in spatiul public, pe o retea de socializare, au fost postate mai multe fotografii prin care, o persoana a indemnat votarea unei anumite formatiuni politice. In urma verificarilor, a fost…

- Metoda "Accidentul" a fost adaptata in pandemie. Escrocii au gasit o noua varianta de a-i pacali pe oameni folosindu-se de noul coronavirus. Iși suna victimele pe telefonul fix și, sub pretextul ca le sunt rude apropiate, ii anunța ca sunt infectați cu SARS-CoV-2 și le cer bani pentru a cumpara aparate…

- Episodul Noaptea ca Hoți continua in Maramureș, cu episodul nșpelea. Aproape de miezul nopții, locuitorii din localitațile Groși și Satu Nou de Jos au fost alertați prin sistemul RO-ALERT ca de luni, 2 noiembrie 2020, ora 5.00 vor intra in carantina pentru 14 zile. Au așteptat ca acolo sa se inregistreze…

- Polonia, Cehia si Ungaria si-au exprimat scepticismul cu privire la noua tinta anuntata de Comisia Europeana privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in acest deceniu. Comisia Europeana vrea ca, pana la finele acestui deceniu, sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera cu cel putin 55%…