Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 70 de soldati au fost ucisi marti seara intr-un atac terorist asupra unei baze militare din Niger, in apropierea frontierei cu statul Mali, de unde se pare ca au venit atacatorii, relateaza agentiile internationale de presa.

- Cinci afgani au fost ucisi miercuri in atacul asupra vehiculului unui medic japonez, responsabilul unui ONG in estul Afganistanului, care la randul sau a fost ranit, potrivit oficialilor la fata locului, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Atacul ce a avut loc "in aceasta dimineata…

- Cel putin sapte membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in provincia Takhar, din nordul Afganistanului, au anuntat joi oficialitatile de la Kabul, potrivit dpa.Alti cel putin zece militari afgani au fost raniti in atacul asupra a doua baze militare situate in districtul Darqad,…

- Trei politisti au fost ucisi intr-un atentat cu bomba vineri noapte impotriva unei sectii de politie in Columbia, in timp ce mii de persoane s-au adunat pentru noi proteste si jafuri sporadice au avut loc in capitala Bogota, informeaza sambata Reuters.

- Potrivit unei surse din politie, 10 politisti au fost de asemenea raniti in explozia produsa in orasul Santander de Quilichao din provincia Cauca (sud-vest), cunoscuta ca un punct fierbinte pentru traficul de droguri si violenta.Aceasta sursa nu a atribuit atentatul cu bomba artizanala…

- Judecatorii se indreptau din Kabul spre provincia Paktiya din sudul tarii, atunci cand masina lor a fost tinta unor focuri de arma in districtul Mohammad Agha, au precizat Nasibullah Stanekzai si Mohammad Qasim Sediqi, membrii consiliului din provincia Logar. Nu este clar daca judecatorii…

- Patru judecatori au fost ucisi intr-un presupus atac al talibanilor in provincia Logar din centrul Afganistanului, au anuntat oficiali afgani joi, informeaza dpa. Judecatorii se indreptau din Kabul spre...

- Agresiunea a avut loc joi dupa-amiaza in interiorul acestui loc emblematic, situat in centrul istoric al capitalei franceze, in care se afla sediile marilor directii ale politiei pariziene, cu exceptia Politiei Judiciare. Atacatorul - impuscat in curtea prefecturii - lucra la Directia de Informatii…