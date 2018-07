Atentatul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic (SI), a carei structura de propaganda, Amaq, a anuntat ca un atac sinucigas a ucis 15 militari la Lamitan, in sudul tarii.



Explozia a survenit in zori, dupa ce militari si membri ai unei militii proguvernamentale au interceptat o camioneta ce urma sa fie inspectata la un punct de control la intrarea in localitatea crestina Lamitan, situata pe insula Basilan, unde populatia este majoritar musulmana, a explicat Gerry Besana, un reprezentant al armatei filipineze.



Un soldat, cinci militieni si patru civili au fost ucisi,…