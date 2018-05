Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali. 'Cinci persoane…

- Un atentat la resedinta sefului politiei din Kandahar, in sudul Afganistanului, s-a soldat sambata cu cinci morti, dintre care trei teroristi, relateaza DPA. Atacul a inceput prin detonarea unui autovehicul incarcat cu explozivi, la una din intrarile resedintei generalului Abdul Raziq. Deflagratia,…

- Mai multi militanti au deschis marti focul asupra unor civili irakieni neinarmati, ucigand cel putin opt si ranind alti trei, intr-un oras aflat la 25 km nord de Bagdad, a precizat o sursa de securitate pentru Reuters. Fortele de securitate cerceteaza zona Tarmiya, unde a avut loc atacul, a aratat armata,…

- Cel putin 31 oameni au murit, duminica, in Kabul, intr-o explozie care a vizat un centru pentru inregistrarea participantilor la vot, scrie Reuters.

- Un atentat cu masina-capcana comis vineri in orasul Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului, a facut cel putin 20 de morti, au anuntat autoritatile locale, citate de dpa si AFP. Potrivit lui Mohammad Karim Atal, un membru al consiliului provincial in Helmand, cel putin…