Atentat cu bombă: un autobuz a sărit în aer, 4 morți și 11 răniți Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre care doi profesori universitari, si-au pierdut viata si alte cateva au fost ranite in explozia unei bombe langa autobuzul in care se aflau sambata la nord de Kabul, potrivit autoritatilor, noteaza AFP, citat de Mediafax. Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan, a declarat…

- Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan, a declarat presei purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Tareq Arian."Patru persoane au fost ucise si 11 au fost ranite", a facut cunoscut purtatorul de cuvant.Abdullah Abdullah, care conduce procesul de pace din tara, a condamnat…

- Cel putin patru persoane au fost ucise in Afganistan in explozia unei bombe artizanale care a lovit un microbuz ce transporta profesori ai unei universitati in provincia nordica Parwan, a comunicat sambata Ministerul de Interne, transmite dpa. Alte 11 persoane au fost ranite in explozie, care…

