Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a subliniat importanta noului gazoduct ca o linie alternativa de alimentare pentru Bulgaria, intrucat Grecia incearca sa devina un hub regional de transport al energiei. ”Acesta nu este doar o conducta de gaz, ci un pod energetic sud-nord crucial”, a declarat Mitsotakis in timpul unei ceremonii in nord-estul Greciei. Premierul bulgar interimar, Kiril Petkov, a subliniat rolul gazoductului in inlaturarea monopolului rusesc al gazelor in tara sa. La sfarsitul lunii aprilie, Rusia a intrerupt livrarile de gaze catre Bulgaria, dupa ce oficialii au refuzat cererea…